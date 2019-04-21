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اجتماع بالجامعة العربية بشأن اتفاقية تنظيم النقل والعبور "الترانزيت"

الأحد، 21 أبريل 2019 01:36 م
اجتماع بالجامعة العربية بشأن اتفاقية تنظيم النقل والعبور "الترانزيت" الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
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بدأت اليوم بمقر الجامعة العربية أعمال الاجتماع العاشر للجنة الفنية المشرفة على اتفاقية تنظيم النقل والعبور" الترانزيت" بين الدول العربية المعدلة، برئاسة السعودية والتى مثلها مدير إدارة البرامج والاتفاقيات الدولية بالهيئة العامة للجمارك مشارى الحربى.

وقال الحربى ـ فى تصريحات له ـ إن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام الملاحظات الفنية والقانونية لعدد من الدول الأعضاء بشأن مشروع اتفاقية تنظيم النقل بالعبور"الترانزيت"، مشيرا إلى أن هذه الملاحظات وردت من الأردن والسعودية والسودان والعراق وسلطنة عمان والكويت ومصر والمغرب.

وأشار إلى أن الهدف من الاجتماع هو صياغة مشروع الاتفاقية بشكله النهائى فى ضوء هذه الملاحظات لعرضها على الاجتماع القادم إلى "مدراء عامى الجمارك" بالدول العربية والمقرر عقده بمقر الجامعة العربية منتصف يوليو المقبل، ثم رفعها فى صورتها النهائية إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى لاعتمادها.

 


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