video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 09:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إعادة فتح مطار معيتيقة الدولى فى ليبيا أمام حركة الملاحة الجوية

الأحد، 21 أبريل 2019 08:23 ص
إعادة فتح مطار معيتيقة الدولى فى ليبيا أمام حركة الملاحة الجوية طائره ركاب _ صورة أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

قالت سلطات مطار معيتيقة الدولى، وهو المطار الوحيد العامل فى العاصمة الليبية طرابلس، بصفحته على فيسبوك اليوم الأحد إنها أعادت فتح المطار أمام حركة الملاحة.

وأُغلق المطار فى وقت سابق اليوم، عندما تحدث سكان عن تعرض العاصمة لضربة جوية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ليبيا: إغلاق المجال الجوى بمطارى "معتيقة" و"مصراتة" يعود لأسباب فنية

فتح مطار معيتيقة الدولى

ليبيا

حركة الملاحة الجوية

أخبار ليبيا

طرابلس

تحرير طرابلس




لا تفوتك
العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة