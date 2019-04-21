إعادة فتح كوبرى السيدة عائشة بعد انتهاء التطوير والإصلاحات

كتب عبد الرحمن سيد

أعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة، منذ قليل كوبرى السيدة عائشة للعمل بشكل كامل بعدما اغلقته بشكل جزئى عدة ايام لإصلاح الفواصل والتطوير.

و كانت إدارة المرور أغلقت الكوبرى بشكل جزئى فى المسافة من مجرى العيون باتجاه القلعة وعينت الخدمات اللازمة لمتابعة حركة السيارات ،و عززت خدماتها لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير الحركة أثناء تنفيذ أعمال إحلال وتجديد البلاطات والفواصل والأسوار الحديدية الخاصة بكوبرى السيدة عائشة بجانب إزالة طبقة الرصف التالفة من أرضية الكوبرى وضبط الميول الهندسية.