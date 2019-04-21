إصابة 8 أشخاص فى تصادم أتوبيس وميكروباص بالإسكندرية

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

أصيب 8 أشخاص، صباح اليوم الأحد، فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص بطريق الكورنيش أمام محطة قطار المنتزه شرقى الإسكندرية.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة ثانى المنتزه يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس، انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنتزه ثان و6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وميكروباص بالطريق المشار إليه، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى شرق المدينة لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان المنتزه، وباشرت النيابة العامة التحقيق.