إسعاف شمال سيناء تنقل مسنا للجنة الاستفتاء وتعيده إلى منزله

كتب على عبد الرحمن

تلقت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، تقريرا من غرفة عمليات محافظة شمال سيناء حول سير عملية الاستفتاء على الدستور، حيث كشف التقرير انتظام عملية الاستفتاء فى جميع مقار الاستفتاء وتوافد المواطنين على اللجان.

وكشف التقرير عن قيام هيئة الإسعاف في شمال سيناء بنقل المواطن المسن آدم السيد عبد العزيز إلي مدرسة عباس صالح بالعريش للإدلاء بصوته وإعادته إلي منزله، بعد اتصاله بغرفة عمليات المحافظة وطلب مساعدته فى الإدلاء بصوته.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.