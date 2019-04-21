video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 05:39 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أهالي كفر حكيم يرفضون الإرهاب أمام اللجان: مافيش بينا خاين "فيديو"

الأحد، 21 أبريل 2019 04:52 م
أهالي كفر حكيم يرفضون الإرهاب أمام اللجان: مافيش بينا خاين "فيديو" أهالي كفر حكيم ترفض الإرهاب أمام اللجان..مافيش بينا خاين
دينا الحسينى
إضافة تعليق
تحدى أهالى قرية حكيم التابعة لمركز كرداسة في محافظة الجيزة، دعوات  مقاطعة الاستفتاء على تعديلات الدستور والتى وجهها  عدد من المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية .
 
 
حيث احتشد الأهالى بالمئات ، ونظموا مسيرات داعمة لتعديلات الدستور ، بالإضافة إلى احتشادهم أمام لجان التصويت.
 
 
ويقوم المصريون بالداخل الآن بالتصويت على التعديلات الدستورية، التي انطلقت صباح أمس السبت 20 إبريل وتستمر حتى غدا الإثنين 22 إبريل، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، التي دعت المواطنين المصريين للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
 
جدير بالذكر أن عملية تصويت المصريين بالخارج قد انطلقت الجمعة 19 إبريل وتستمر حتى الأحد 21 إبريل، وتجرى عملية التصويت داخل (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.
 
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قبل أيام عن السماح للوافدين بالتصويت في أي لجنة، بل وقامت بتخصيص لجان خاصة بالوافدين داخل بعض المناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة.
 
ويمكنك التعرف على لجنتك الانتخابية من خلال 3 طرق:
 
موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط التالي https://www.elections.eg أو الاتصال برقم 141 عبر أي خط أرضي أو محمول، أو رسالة نصية لـ 5151 مكتوب فيها الرقم القومي.
 

إضافة تعليق

الهيئة الوطنية للانتخابات

معرفة اللجنة الانتخابية لتعديل الدستور

انتخابات الدستور

اللجنة العليا للانتخابات

التعديلات الدستورية 2019

الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019

معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي والاسم

معرفة لجنة الانتخابات

لجان استفتاء الدستور

لجنة استفتاء الدستور

مقر اللجنة الانتخابية 2019

التعديلات الدستورية

ما هي التعديلات الدستورية

الموقع الانتخابي

لجنة الانتخابات

اللجان الانتخابية

العليا للانتخابات

انزل شارك




لا تفوتك
اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة