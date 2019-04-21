أفغانستان تمدد ولاية الرئيس أشرف غنى حتى انتخاب رئيس جديد

كابول(أ ش أ)

أعلنت المحكمة العليا فى أفغانستان، اليوم الأحد، أنها قررت تمديد ولاية الرئيس أشرف غنى، والتى كانت ستنتهى فى 22 مايو المقبل، حتى إجراء انتخابات رئاسية فى سبتمبر المقبل.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أنه تم تأجيل الاقتراع الرئاسى - الذى كان من المقرر إجراؤه فى الـ20 من أبريل الجارى إلى 20 يوليو ثم إلى 28 سبتمبر المقبل - بسبب صعوبات فى إعداده.

ونقلت القناة عن المحكمة العليا قولها - فى بيان - أنها مددت ولاية الرئيس غنى حتى انتخاب رئيس جديد، مشيرة إلى أنها تتفهم الصعوبات المالية والأمنية واللوجيستية التى تواجهها اللجنة الانتخابية، كما طالبت المرشحين للرئاسة احترام تأجيل الانتخابات الرئاسية.