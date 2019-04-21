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أسقف المحلة لـ"المصريين": انزلوا وشاركوا فى بناء مستقبل أفضل لمصر

الأحد، 21 أبريل 2019 02:00 ص
أسقف المحلة لـ"المصريين": انزلوا وشاركوا فى بناء مستقبل أفضل لمصر الانبا كاراس اسقف المحلة وتوابعها
الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل
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طالب الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها بمحافظة الغربية، المصريين بالنزول والمشاركة بإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من أجل وطننا مصر، ورد الجميل لمصر التى احتوتنا جميعا.

وأضاف أن الشعب المصرى يشعر بما تمر به مصر، ومتكاتف لأن وطننا يستحق الكثير من أجل ضمان الأمن والطمأنينة لمصر، مضيفا، أننا اليوم نضع الركائز الأساسية للمستقبل، وهو ما يؤكد أننا نعيش فى ديمقراطية ولا يتعرض لأى ضغط.

وأضاف الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها، أن خروجنا من أجل أن نقول نعم للدستور، من أجل حياة كريمة افضل ومستقل أفضل لأولادنا، مؤكدا أن هذا قليل على مصر، والمصريين على قدر المسئولية لنؤكد للعالم أن المصريين يصنعون مستقبلهم بأيديهم.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

 


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