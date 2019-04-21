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أسعار العملات اليوم الأحد 21-4-2019 مقابل الجنيه المصرى

الأحد، 21 أبريل 2019 01:50 م
أسعار العملات اليوم الأحد 21-4-2019 مقابل الجنيه المصرى عملات _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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استقرت أسعار العملات اليوم، الأحد 21-4-2019، ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد، الدولار الأمريكى بالغا 17.14 جنيه للشراء، و 17.24 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.57 جنيه للشراء، و 4.59 جنيه للبيع.

 

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.13 جنيه للشراء

17.25 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.13 جنيه للشراء

17.23 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.13  جنيه للشراء

17.23  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.14 جنيه للشراء

17.24 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.14 جنيه للشراء

17.24 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.12  جنيه للشراء

17.22  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.24 للشراء، 19.39 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم،ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" 22.24 جنيه للشراء، و 22.42 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى،وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.56 جنيه للشراء، و 4.59 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل الدينار، 56.3 جنيه للشراء، 56.68 جنيها للبيع


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