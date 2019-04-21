أحمد متكئا على عكاز :قولت نعم للدستور علشان إستكمال خريطة البناء والتنمية

المنوفية _ محمد فتحى

قال أحمد جمال محمد سلامة والبالغ من العمر 26 عاما والمقيم بقرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، من ذوى الاحتياجات الخاصة حضرت اليوم إلى لجنة الانتخابات 38 بمدرسة الشهيد محمود صلاح فارس الابتدائية للتصويت فى الاستفتاء التعديلات الدستورية بنعم لحماية الوطن الغالى مصر من الإرهاب، وإستكمال خريطة التنمية التى بدأت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وقد حرص توفيق البنا عمدة القرية على مساعدة الشاب للخروج إلى اللجان الإنتخابية للإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتستقبل اللجان الإنتخابية 2 مليون 621 ألف ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم فى 611 لجنة فرعية بإجمالى 522 مركز إنتخابى .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء بلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.