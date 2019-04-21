أحكام بإعدام 4 فى العراق بتهمة الانتماء لتنظيم داعش

رويترز

ذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الأحد أن محكمة حكمت على 4 أشخاص بالإعدام شنقا بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابى وارتكاب جرائم إرهابية فى العراق وسوريا.

وأضاف البيان أن العراق تسلم الرجال الأربعة الذين كانوا مطلوبين لديه من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

وأدانت محكمة جنايات في بغداد المتهمين الأربعة بالانتماء إلى التنظيم المتشدد وتنفيذ "عمليات إجرامية استهدفت المواطنين الأبرياء بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل العراق وسوريا".

وقال مصدر قضائى إن أحد الرجال الأربعة يحمل الجنسية العراقية. كان الجيش العراقى قال فى فبراير إن قوات سوريا الديمقراطية سلمت بغداد 280 محتجزا من العراقيين والأجانب.