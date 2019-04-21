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"أبو مازن": المصالحة هى السبيل لمواجهة اسرائيل.. وقطعنا اتصالاتنا مع أمريكا

الأحد، 21 أبريل 2019 03:51 م
"أبو مازن": المصالحة هى السبيل لمواجهة اسرائيل.. وقطعنا اتصالاتنا مع أمريكا جامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر
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أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أن المصالحة الفلسطينية هى السبيل لمواجهة إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.
 
 
وقال أبو مازن، خلال كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المنعقد حالياً بمقر الجامعة العربية بناء على طلب من فلسطين: "نحن ندفع 100 مليون دولار شهرياً لحساب غزة لتخفيف معاناة أهلنا هناك".
 
 
وشدد الرئيس الفلسطينى بقوله: "نحن مصرون على المصالحة، ولكن حركة حماس مازالت ترفض المصالحة وتتهرب منها".
 
 
ووجه الرئيس أبو مازن حديثه لوزراء الخارجية العرب قائلا:"جئت لنسمعكم ونعرف قراراتكم ومواقفكم من التطورات الأخيرة فى القضية الفلسطينية،لنعرض قراراتكم ومواقفكم على البرلمان قبل انعقادة وقبل ان يتخذ قرارات هامة ومصيرية".
 
 
وتضمنت كلمة الرئيس أبو مازن فى الاجتماع ثلاث محاور، العلاقة مع اسرائيل، العلاقة مع أمريكا، ثم العلاقة مع حماس. 
 
 
وبخصوص العلاقة مع أمريكا، قال الرئيس أبو مازن أن السلطة الفلسطينية قطعت اتصالاتها مع أمريكا فور إعلان الأخيرة نقل سفارتها للقدس. فيما عدا التعاون الأمنى.

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