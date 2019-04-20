"5 مشاهد فى 10 ساعات" .. هكذا سطر المصريين ملحمة الاستفتاء على الدستور

كتب أحمد الجعفرى - محمود جلال

سطر المواطنين فى اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية ملحمية وطنية، بمشاركتهم بإيجابية، وحرصهم على رسم مستقبل وطنهم.

ورصدت عدسة "اليوم السابع" 5 مشاهد بارزة خلال ساعات التصويت الماضية.

المشهد الأول هو التعاون الواضح بين جميع فئات المجتمع من المدنين (المصوتين)، ورجال الأمن المكلفين بتأمين لجان الاستفتاء، والذي اتضح فى توفيرهم كراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى الى لجانهم للمشاركة بإيجابية فى عملية للتصويت.

المشهد الثانى هو حرص الأطفال الذين يشكلون مستقبل مصر، على الرغم من عدم وجود صوت لهم، على التواجد بصحبة آبائهم أثناء الادلاء بالصوت فى الاستفتاء.

المشهد الثالث هو الحضور المميز للسيدات الذين لم يغيبوا طوال السنوات الماضية عن أى استحقاق دستورى أو عٌرس انتخابي، وتواجدوا تمام اللجان منذ الساعات الأولى من الصباح.

المشهد الرابع هو حرص الأسر المصرية على المشاركة معًا لبناء مستقبل البلاد، حيث حضرت الأمة المصرية وفى أبنائها وزوجها لتحديد مصير التعديل الدستورى.

المشهد الخامس هو حرص المصوتون على حمل أعلام مصر، وتشغيل الاغانى الوطنية الحماسية، وإضفاء جو من البهجة والاحتفال.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.