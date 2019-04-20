video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 07:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"5 مشاهد فى 10 ساعات" .. هكذا سطر المصريين ملحمة الاستفتاء على الدستور

السبت، 20 أبريل 2019 06:34 م
"5 مشاهد فى 10 ساعات" .. هكذا سطر المصريين ملحمة الاستفتاء على الدستور الاستفتاء على الدستور بلجان اكتوبر
كتب أحمد الجعفرى - محمود جلال
إضافة تعليق
سطر المواطنين فى اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية ملحمية وطنية، بمشاركتهم بإيجابية، وحرصهم على رسم مستقبل وطنهم.
 
ورصدت عدسة "اليوم السابع" 5 مشاهد بارزة خلال ساعات التصويت الماضية.
 
المشهد الأول هو التعاون الواضح بين جميع فئات المجتمع من المدنين (المصوتين)، ورجال الأمن المكلفين بتأمين لجان الاستفتاء، والذي اتضح فى توفيرهم كراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى الى لجانهم للمشاركة بإيجابية فى عملية للتصويت.
 
المشهد الثانى هو حرص الأطفال الذين يشكلون مستقبل مصر، على الرغم من عدم وجود صوت لهم، على التواجد بصحبة آبائهم أثناء الادلاء بالصوت فى الاستفتاء.
 
المشهد الثالث هو الحضور المميز للسيدات الذين لم يغيبوا طوال السنوات الماضية عن أى استحقاق دستورى أو عٌرس انتخابي، وتواجدوا تمام اللجان منذ الساعات الأولى من الصباح.
 
المشهد الرابع هو حرص الأسر المصرية على المشاركة معًا لبناء مستقبل البلاد، حيث حضرت الأمة المصرية وفى أبنائها وزوجها لتحديد مصير التعديل الدستورى.
 
المشهد الخامس هو حرص المصوتون على حمل أعلام مصر، وتشغيل الاغانى الوطنية الحماسية، وإضفاء جو من البهجة والاحتفال.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
 
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
اعلام بمحيط اللجان
اعلام بمحيط اللجان

اقبال المواطنين
اقبال المواطنين

اقبال على التصويت
اقبال على التصويت

الاستفتاء على الدستور
الاستفتاء على الدستور

تواجد الاطفال بمحيط اللجان
تواجد الاطفال بمحيط اللجان
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كراسى متحركة لمساعدة كبار السن بالاستفتاء على تعديلات الدستور بأكتوبر

صور.. رجل الأعمال محمد الجارحى يدلى بصوته فى الاستفتاء بأكتوبر

بالأعلام والأغانى الوطنية.. مواطنون يحتفلون أمام لجنة الحى الأول بـ6 أكتوبر

الإستفتاء

الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنية للانتخابات

الاستفتاء على الدستور

التعديلات الدستورية

مواعيد الاستفتاء

الاستفتاء داخل مصر

الاستفتاء خارج مصر

استفتاء 2019

تاريخ الاستفتاء

ايام الاستفتاء

الإستفتاء على الدستور

مواعيد الإستفتاء

أيام الإستفتاء

التعديلات الدستورية 2019

مواعيد الإستفتاء على الدستور

مواعيد الاستفتاء على الدستور

موعد الاستفتاء على الدستور

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة