3469 حملة تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير الجودة

كتب إسلام سعيد

تلقى المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، تقريراً حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الـ 3 أشهر الأولى من العام الجارى ( يناير– مارس 2019)، وذلك في إطار المتابعة الشهرية لجهود الوزارة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

وقال الكيميائي إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، وسمعة ومكانة المنتج المصرى، تأتى على رأس أولويات المصلحة خلال المرحلة الحالية، لافتاً الى ان حرص مصلحة الرقابة الصناعية على مواجهة كافة أساليب الغش والتدليس، وإحكام الرقابة على المصانع والحد من تداول اية منتجات ضارة سواء كانت منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام الأدمى.

وأوضح المناسترلى أن الرقابة الصناعية تعمل على توفير منتجات امنة ومطابقة للمواصفات القياسية وعلى درجة عالية من الجودة والتنافسية.

وأشار إلى أن المصلحة قامت خلال شهر مارس الماضى، بإجراء 1230 حملة تفتيشية على المصانع، والمراجل والآلات الحرارية، لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات ليصل إجمالى عدد الحملات التي قامت المصلحة بتنفيذها خلال الـ 3 أشهر الأولى من العام الجارى إلى 3 ألاف و469 حملة والتي اسفرت عن توجيه خطابات للجهات الإدارية بشأن 358 مصنع وتوجيه الإنذار لـ 515 مصنعاً مخالفاً

وأوضح انه تم إجراء 2744 دراسة فنية متخصصة للسماح المؤقت والدروباك ومستلزمات الإنتاج منها 1752 دراسة في مجال السماح المؤقت والدروباك، و991 دراسة فنية ومتنوعة ودراسة في مجال مستلزمات الانتاج ليصل اجمالى عدد الدراسات التي تم اعدادها خلال الـ 3 أشهر الأولى من العام الجارى الى 5 ألاف و840 دراسة.

وفي مجال الاعتماد والتراخيص، أوضح المناسترلي أن المصلحة قامت بترخيص 414 مرجل بخاري وآلة حرارية ليصل اجمالى ما تم ترخيصه منذ مطلع العام الجارى الى 1180 مرجل ، كما تم اعتماد 88 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) ليصل اجمالى عدد المراكز المعتمدة الى 283 مركز خلال الـ 3 أشهر كما تم تسجيل عدد 10 مطابع عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف ليصل اجمالى عدد المطابع المسجلة الى 23 مطبعة خلال الـ 3 أشهر الماضية، مشيراً إلى أن المصلحة قامت من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 310 استفساراً و116 شكوى ليصل اجمالى الاستفسارات والشكاوى التي تلقتها المصلحة خلال الـ 3 أشهر الأولى من العام الجارى الى 795 استفساراً و348 شكوى.