video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 07:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

3 أسباب تدفع "أردوغان" إلى خلط الدين بالسياسة ودفاعه عن الإرهابيين

السبت، 20 أبريل 2019 07:00 ص
3 أسباب تدفع "أردوغان" إلى خلط الدين بالسياسة ودفاعه عن الإرهابيين أردوغان
كتب أحمد عرفة
إضافة تعليق

أسباب عديدة تدفع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لمحاولة خلط الدين بالسياسة، وتصوير نفسه على أنه يدافع عن الإسلام، واعتبار إيواءه للعناصر الإرهابية بأنه من خلال هذا الأمر يحمى الإسلام.

أحد أسباب خلط أردوغان الدين بالسياسة، هو محاولة تضليل شعبه بأنه يعبر عن الإسلام، بجانب الدفاع عن أى تجاوز أو انتهاك يمارسه ضد معارضيه، وتبرير إيواءه للإرهابيين على أراضيه.

وفى هذا السياق، قال عماد طه، قائد مراجعات الإخوان فى السجون، إن رجب طيب أردوغان لديه أزمة كبيرة تتمثل فى الخلط بين تلك الجماعات الإرهابية والدين واعتباره أن مهاجمتها ونقدها هو نقد للدين وعداوة له، وهو ما يجب على الجماعات الإسلامية ومناصريها أن يغيروه

وبشأن الهدف من خلط أردوغان والجماعات الإسلامية، الدين بالسياسة قال عماد طه، إنهم يسعون إلى أن يصدروا للمجتمع أن أفكارهم وأهدافهم صحيحة وبالتالي جذب أكبر عدد من الناس إليهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المعارضة التركية تتوعد أردوغان بعد خسارة حزبه: سيطرتك على البلاد انتهت

مصير غامض ينتظر الإخوان بعد تسلم المعارضة التركية "اسطنبول".. التنظيم يخشى تغير السياسة التركية تجاهها بعد خسارة أردوغان للمدينة الهارب إليها قيادات الجماعة.. وآيات عرابى تفضح الرئيس التركى: يكذب على شعبه

اخبار سياسه

الاخوان

اردوغان

اخر الاخبار




لا تفوتك
على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة