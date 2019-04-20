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15- 20% انخفاض بأسعار الخضروات الطازجة بالأسواق وزيادة بمعروض بعض الأصناف

السبت، 20 أبريل 2019 09:31 ص
15- 20% انخفاض بأسعار الخضروات الطازجة بالأسواق وزيادة بمعروض بعض الأصناف فاكهة وخضروات _ أرشيفية
إسلام سعيد
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كشف حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية فى القاهرة، تراجع أسعار أصناف مختلفة من الخضروات الطازجة فى الأسواق نتيجة زيادة في معروضها، مشيراً إلى أن نسب الانخفاض تتراوح بين 15 إلى 20%.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن من بين المحاصيل التي تراجعت البطاطس لتسجل 4 جنيهات للكيلو بسوق الجملة، والباذنجان انخفض ليسجل ما بين 2.50 إلى 3 جنيهات، والفلفل الرومى تراجع إلي ما بين 4 الى 6 جنيهات للكيلو بعد أن كان يسجل 9 جنيهات.

وأشار إلى تراجع سعر الخيار إلى 2.50 و 3 جنيهات لسعر الكيلو فى الجملة، والملوخية انخفضت إلي ما بين 2.50 ل 3.50 للكيلو، الفاصوليا الخضراء من 6.50 إلى 7 جنيهات، البسلة من 6 إلى 8 جنيهات

وتابع: هناك أصناف المعروض منها قليل مثل البامية والتي تسجل ما بين 20 إلى 25 جنيها للكيلو، نظرا لأنها بشاير ولم يظهر محصولها بعد، وكذلك ورق العنب يشجل 10 إلى 15 جنيها للكيلو.

ولفت إلى أن تقلب المناخ يؤثر على حجم إنتاجية المحاصيل، خاصة الطازج منها، مضيفا،  أنه بشأن محاصيل شهر رمضان فإن تحسن حالة الجو ستساهم في زيادة إنتاج المحاصيل خاصة الفاكهة.


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أسعار الخضروات

الخضروات

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