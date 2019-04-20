11 شركة تونسية تزور مصر لبحث الاستثمار فى الأجهزة المنزلية والملابس

كتب هانى الحوتى

تنطلق بالقاهرة، غداً الأحد، فاعليات الدورة الثانية لمجلس الأعمال المصرى التونسى الذى تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة وفد تونسى برئاسة طارق الشريف رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، وجبر الحوات رئيس الجانب التونسى بالمجلس المشترك.

ويعقد المؤتمر بحضور محسن عادل ، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رانيا البنا وزير مفوض- نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول المغرب العربي، والمهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، والمهندس عبد العليم نوارة رئيس الجانب المصرى بالمجلس، فؤاد قديش رئيس لجنة المتابعة للمواد الغذائية والزراعية بالجانب التونسى، الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس لجنة المتابعة للاستثمار والتجارة والخدمات، عمر الدماطى رئيس لجنة المتابعة للمواد الغذائية والزراعية بالجانب المصرى، ولفيف من رجال الأعمال من مصر وتونس.

وقال المهندس عبد العليم نوارة، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك، إن الدورة الثانية للمجلس تستضيف وفد من رجال الأعمال التونسيين يضم 11 شركة تعمل فى مجالات متنوعة منها الصناعات الغذائية وتصدير التمور وزيت الزيتون والمواد العازلة والدهانات والصناعات الكيماوية والبلاستيكية بالإضافة إلى السياحة والأدوية والمنتجات المنزلية والكهربائية والإنشاءات والمنسوجات.

وكشف نوارة، عن رغبة الشركات التونسية فى الاستثمار فى مصر بمجالات المنتجات الإلكترونية والأجهزة المنزلية والكهربائية، النسيج والملابس خاصة فى تصنيع الملابس الجاهزة من خلال إنشاء مصنع إعادة تدوير الملابس المستعملة ويخصص إنتاجه للسوق المحلى والتصديرى.

وأضاف رئيس الجانب المصرى بالمجلس المشترك، أن الجانب التونسى أبدى اهتماماً كبيراً بتصنيع وتصدير الأدوية فى مصر من خلال الشراكة مع مستوردين الأدوية المصريين، بجانب الاهتمام بدخول شراكة فى الإنشاءات الكبرى مثل الطرق والجسور وخاصّة انشاءات العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور يسرى الشرقاوى ، رئيس لجنة المتابعة للاستثمار والتجارة بمجلس الأعمال المصرى التونسى وعضو جمعية رجال الأعمال كلمة عن الاستثمار والتجارة فى مصر وتونس خلال جلسة عامة عن المواد الغذائية والصناعات الزراعية يديرها عمر الدماطى، رئيس لجنة المتابعة للمواد الغذائية والزراعية بالمجلس المشترك.