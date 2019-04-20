video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 01:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

11 شركة تونسية تزور مصر لبحث الاستثمار فى الأجهزة المنزلية والملابس

السبت، 20 أبريل 2019 12:00 ص
11 شركة تونسية تزور مصر لبحث الاستثمار فى الأجهزة المنزلية والملابس المهندس عبد العليم نوارة
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تنطلق بالقاهرة، غداً الأحد، فاعليات الدورة الثانية لمجلس الأعمال المصرى التونسى الذى تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة وفد تونسى برئاسة طارق الشريف رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، وجبر الحوات رئيس الجانب التونسى بالمجلس المشترك.
 
 
ويعقد المؤتمر بحضور محسن عادل ، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رانيا البنا وزير مفوض- نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول المغرب العربي، والمهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، والمهندس عبد العليم نوارة رئيس الجانب المصرى بالمجلس، فؤاد قديش رئيس لجنة المتابعة للمواد الغذائية والزراعية بالجانب التونسى، الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس لجنة المتابعة للاستثمار والتجارة والخدمات، عمر الدماطى رئيس لجنة المتابعة للمواد الغذائية والزراعية بالجانب المصرى، ولفيف من رجال الأعمال من مصر وتونس.
 
وقال المهندس عبد العليم نوارة، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك، إن الدورة الثانية للمجلس تستضيف وفد من رجال الأعمال التونسيين يضم 11 شركة تعمل فى مجالات متنوعة منها الصناعات الغذائية وتصدير التمور وزيت الزيتون والمواد العازلة والدهانات والصناعات الكيماوية والبلاستيكية بالإضافة إلى السياحة والأدوية والمنتجات المنزلية والكهربائية والإنشاءات والمنسوجات.
 
وكشف نوارة، عن رغبة الشركات التونسية فى الاستثمار فى مصر بمجالات المنتجات الإلكترونية والأجهزة المنزلية والكهربائية، النسيج والملابس خاصة فى تصنيع الملابس الجاهزة من خلال إنشاء مصنع إعادة تدوير الملابس المستعملة ويخصص إنتاجه للسوق المحلى والتصديرى.
 
وأضاف رئيس الجانب المصرى بالمجلس المشترك، أن الجانب التونسى أبدى اهتماماً كبيراً بتصنيع وتصدير الأدوية فى مصر من خلال الشراكة مع مستوردين الأدوية المصريين، بجانب الاهتمام بدخول شراكة فى الإنشاءات الكبرى مثل الطرق والجسور وخاصّة انشاءات العاصمة الإدارية الجديدة.
 
ومن المقرر أن يلقى الدكتور يسرى الشرقاوى ، رئيس لجنة المتابعة للاستثمار والتجارة بمجلس الأعمال المصرى التونسى وعضو جمعية رجال الأعمال كلمة عن الاستثمار والتجارة فى مصر وتونس خلال جلسة عامة عن المواد الغذائية والصناعات الزراعية يديرها عمر الدماطى، رئيس لجنة المتابعة للمواد الغذائية والزراعية بالمجلس المشترك.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس"الصداقة المصرية التونسية" يدعو الجالية المصرية للمشاركة فى الاستفتاء

اخبار الاقتصاد

شركات تونسية

الاجهزة المنزلية

مجلس اعمال




لا تفوتك
على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة