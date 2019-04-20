video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 09:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وفد أمنى روسى تفقد إجراءات التفتيش بمطارى الغردقة وشرم الشيخ

السبت، 20 أبريل 2019 09:50 م
وفد أمنى روسى تفقد إجراءات التفتيش بمطارى الغردقة وشرم الشيخ مطار القاهرة الدولي
كتب محمود عبد الغنى
إضافة تعليق

غادر مطار القاهرة الدولي وفد أمنى روسى رفيع المستوى، بعد زيارة لمطار شرم الشيخ والغردقة تفقد خلالها سير العمل بالمطارين، وشاهد الوفد إجراءات التأمين بالمطارين فى إطار سعى الجانب الروسى لاستئناف حركة الطيران "الشارتر" والرحلات المنتظمة الي الغردقة وشرم الشيخ، والتى توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فى صحراء العريش نهاية أكتوبر 2015 .

 

وكشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، أن وفد روسى كبير ضم 14 فردا وصل القاهرة منذ عدة أيام، وتم تقسيمه إلى وفدين الأول توجه إلى  الغردقة والثاني إلى شرم الشيخ، تفقدا صالات السفر والوصول بالمطارين، ومتابعة إجراءات تفتيش الركاب والحقائب وطرق إنهاء الإجراءات، وكذلك تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتي وصولها الي الطائرات، ومتابعة أسوار المطارين وكاميرات المراقبة، وأنظمة تامين مهبط الطائرات، وأكدت المصادر متابعة اللواء وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات بشرم الشيخ والغردقة لأعمال الوفدين  . 

 

وضم الوفد مجموعة من خبراء أمن الطيران المدنى الروسى، قاموا بالتفتيش وتفقد الإجراءات داخل المطارين عدة أيام، لتحديد مدى جاهزية المطارين  لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية للغردقة وشرم الشيخ بشكل كامل .

 

شملت أعمال التفتيش الاجراءات الامنية داخل مقرات المحطات ، والمراجعة الدائمة على مجموعات العمال المنوط بهم التواجد داخل الدوائر الجمركية وداخل الطائرات، وعدم وجود اى مخلفات او مواد غير ذات اهمية داخل المركبات على أرض المهبط، والتعرف على حركة حقائب والمتعة وعفش الركاب، ومنطقة السيور وغيره من ملحقات المناطق الخدميه بالمطارين .

 

 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور ..غرفة عمليات بمطار القاهرة لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور

مطار القاهرة

اخبار المطار

وزارة الطيران




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة