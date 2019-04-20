video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 01:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير داخلية فرنسا يحذر من أعمال عنف شديدة خلال تظاهرات السترات الصفراء غدا

السبت، 20 أبريل 2019 01:19 ص
وزير داخلية فرنسا يحذر من أعمال عنف شديدة خلال تظاهرات السترات الصفراء غدا جانب من احتجاجات السترات الصفراء
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

حذر وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستانير، من "السبت الأسود" فى الاسبوع ال23، من اندلاع الاحتجاجات التى اطلقتها حركة السترات الصفراء، حيث اعلن ان هناك نوايا للتخريب من قبل بعض المتظاهرين.

وأوضح كاستانير، فى مؤتمر صحفى عقده الجمعة، إن جهاز المخابرات الداخلى أبلغه باحتمال عودة مثيرى الشغب لإثارة الفوضى فى باريس وتولوز ومونبلييه وبوردو فى تكرار للاحتجاجات العنيفة التى وقعت فى 16 مارس عندما قام ملثمون بنهب وتخريب متاجر فى شارع الشانزليزيه بالعاصمة وأضرموا النار فى مصرف مما أجبر الرئيس، إيمانويل ماكرون، على قطع رحلة تزلج فى بيرنيه.

وقال كاستانير: "مثيرو الشغب سيعودون غدا... هدفهم المعلن تكرار أحداث 16 مارس التخريبية، ومن الواضح أنهم لم يتأثروا بما حدث فى نوتردام".

كما حذر من وصول مئات من محتجى حركة "black bloc" ("الكتلة السوداء") المناهضة للعولمة إلى باريس ويقدر عددهم من 1500 إلى 2000 عنصر، فيما أعلن عن نشر 60 ألف شرطى غدا فى فرنسا تأهبا "ليوم صعب جدا".

 

وأفادت وزارة الداخلية بتدفق المتظاهرين من جميع أنحاء فرنسا نحو باريس بما فى ذلك "مثيرو الشغب" من ألمانيا وبلجيكا، بينما أغلقت سلطات العاصمة 23 محطة مترو وأوقفت عددا كبيرا من محطات الحافلات.

 

كما اتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة فى باريس تتوافق مع القانون الجديد للمظاهرات الذى تم تبنيه الشهر الماضى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس الفرنسى يعرض سياسته بشأن مطالب احتجاجات السترات الصفراء الخميس

وزير الداخلية الفرنسى يحذر من أعمال شغب أثناء احتجاجات السترات الصفراء

فرنسا

السترات الصفراء

وزير الداخلية الفرنسية

اخبار العالم




لا تفوتك
على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة