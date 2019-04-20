وزير داخلية فرنسا يحذر من أعمال عنف شديدة خلال تظاهرات السترات الصفراء غدا

كتب: أحمد علوى

حذر وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستانير، من "السبت الأسود" فى الاسبوع ال23، من اندلاع الاحتجاجات التى اطلقتها حركة السترات الصفراء، حيث اعلن ان هناك نوايا للتخريب من قبل بعض المتظاهرين.

وأوضح كاستانير، فى مؤتمر صحفى عقده الجمعة، إن جهاز المخابرات الداخلى أبلغه باحتمال عودة مثيرى الشغب لإثارة الفوضى فى باريس وتولوز ومونبلييه وبوردو فى تكرار للاحتجاجات العنيفة التى وقعت فى 16 مارس عندما قام ملثمون بنهب وتخريب متاجر فى شارع الشانزليزيه بالعاصمة وأضرموا النار فى مصرف مما أجبر الرئيس، إيمانويل ماكرون، على قطع رحلة تزلج فى بيرنيه.

وقال كاستانير: "مثيرو الشغب سيعودون غدا... هدفهم المعلن تكرار أحداث 16 مارس التخريبية، ومن الواضح أنهم لم يتأثروا بما حدث فى نوتردام".

كما حذر من وصول مئات من محتجى حركة "black bloc" ("الكتلة السوداء") المناهضة للعولمة إلى باريس ويقدر عددهم من 1500 إلى 2000 عنصر، فيما أعلن عن نشر 60 ألف شرطى غدا فى فرنسا تأهبا "ليوم صعب جدا".

وأفادت وزارة الداخلية بتدفق المتظاهرين من جميع أنحاء فرنسا نحو باريس بما فى ذلك "مثيرو الشغب" من ألمانيا وبلجيكا، بينما أغلقت سلطات العاصمة 23 محطة مترو وأوقفت عددا كبيرا من محطات الحافلات.

كما اتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة فى باريس تتوافق مع القانون الجديد للمظاهرات الذى تم تبنيه الشهر الماضى.