وزير المالية يدلى بصوته فى الاستفتاء ..ويؤكد : المشاركة رسالة للعالم

كتب أحمد يعقوب

شارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية فى الإدلاء بصوته اليوم ، فى أول أيام التصويت على التعديلات الدستورية وذلك بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة 6 أكتوبر.

وأكد الوزير فى تصريحات صحفية، عقب الادلاء بصوته، أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب على كل وطنى غيور على مصر، لان نزول المواطنين ومشاركتهم بكثافة فى الاستفتاء هو رسالة للعالم، بأن المصريين يدركون مدى المخاطر والعواصف المحدقة ببلادهم، والتي تتطلب اساس دستورى قوى، لمواجهتها والتعامل عها، والاهم حرصهم علي استمرار مسيرة البناء والتنمية والانجازات التى تشهدها مصر علي جميع الاصعدة وبخطوات غير مسبوقة.

وأشار إلى أن المشاركة اليوم فى أداء هذا الواجب نحو مصر يقرب البلاد من أهدافها فى غد أفضل من أجل الجيل الحالى، والاجيال القادمة.

وأضاف أن المشاركة فى الاستفتاء، وأى انتخابات عموما هو حق كفله الدستور، لكل مواطن مصرى، فيجب أن يحافظ على ادائه لأنه قمة الممارسة الديمقراطية التى نتطلع جميعا لإرساء مبادئها فى جميع مناحى الحياة السياسية.

ودعا الوزير المصريون للنزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة فى هذا الاستحقاق المهم فى مسيرة مصر، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضارى لمصر.