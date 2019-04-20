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وزير الخارجية: إقبال المصريين بالخارج على التصويت يعكس اهتمامهم بقضايا الوطن

السبت، 20 أبريل 2019 09:01 م
وزير الخارجية: إقبال المصريين بالخارج على التصويت يعكس اهتمامهم بقضايا الوطن الوزير "شكرى" أثناء إدلائه صوته فى الااستفتاء
أ ش أ
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قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن إقبال المصريين بالخارج على الإدلاء بأصواتهم يعكس اهتمامهم بالبلاد وقضاياها وكل ما يجري في مصر، كما يتيح التواصل بين البعثات الدبلوماسية وأعضائها والمصريين بالخارج، ويخلق وئاما وتفاهما بينهم.

 

جاء ذلك ذلك فى تصريحات أدلى بها وزير الخارجية على هامش إدلائه بصوته، اليوم السبت، على التعديلات الدستورية فى مقر مدرسة سيزا نبراوى الابتدائية بالتجمع الخامس.

 

كما أكد الوزير "شكرى" أن إقبال المصريين على الإدلاء باصواتهم يمكن - كذلك - البعثات من أن تكون متصلة بكافة القضايا التي تهم المصريين بالخارج.

 


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