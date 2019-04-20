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وزير الإسكان يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

السبت، 20 أبريل 2019 10:38 ص
وزير الإسكان يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وزير الإسكان يدلى بصوته
كتب سيد الخلفاوى
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أدلى، منذ قليل، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة المقطم الرسمية لغات.
 
وأكد وزير الإسكان أن المشاركة اليوم جيدة، مطالبا المواطنين بالنزول للمشاركة وعدم التنازل عن حقهم فى التصويت.
 
واكتست المنطقة المحيطة بالمدرسة بالأعلام المصرية ولافتات تحث المواطنين على المشاركة فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
 
ويتواجد بالقاهرة 679 مركزا انتخابيا تشمل 1388 لجنة فرعية بجميع أحياء القاهرة، بالإضافة إلى 44 لجنة عامة لأعمال فرز الأصوات، وعدد من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 7,622,722 مليون ناخب. 
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
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