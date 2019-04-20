وزير الإسكان: تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى فى القليوبية بتكلفة مليار جنيه

كتب أحمد حسن

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة القليوبية، بإجمالي طاقة مضافة 282 ألف م3/يوم، بتكلفة 754 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروعين لمعالجة الصرف الصحى، بإجمالي طاقة 65 ألف م3/يوم، بتكلفة 250 مليون جنيه، ومن المقرر دخولها الخدمة تباعاً حتى نهاية ديسمبر 2019.

وبالنسبة لمشروعات مياه الشرب، قال الدكتور عاصم الجزار، جارٍ تنفيذ مشروع محطة مياه سرياقوس، بطاقة 145 ألف م3/يوم، ومن المقرر بدء تجارب التشغيل نهاية إبريل الجارى، ومشروع توسعات مياه طوخ، بطاقة 69 ألف م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية سبتمبر 2019، ومشروع توسعات محطة مياه قليوب (كوم أشفين)، بطاقة 68 ألف م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية ديسمبر 2019.

وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحى، أضاف وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحى أجهور الصغرى، بطاقة 20 ألف م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية يوليو 2019، ومشروع توسعات محطة معالجة قليوب وشرق القناطر (عرب شركس)، بطاقة 45 ألف م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية ديسمبر 2019.