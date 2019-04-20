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وزير الأوقاف يوضح حديث خطبة الجمعة المقبلة عن عوامل بناء الدول

السبت، 20 أبريل 2019 01:17 ص
وزير الأوقاف يوضح حديث خطبة الجمعة المقبلة عن عوامل بناء الدول الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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صرح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بأن بناء الدول والحفاظ على أمنها واستقرارها والعمل على رقيها وتقدمها وإفشال مخططات أعدائها يتطلب أن يكون أبناء الوطن حاكمًا ومسئولين ومواطنين على قلب رجل واحد فى ذلك، وفِى إعلاء المصلحة الوطنية على كل اعتبار.

 

وأكد وزير الأوقاف، فى بيان له، الوطن لجميع أبنائه وهو بهم جميعًا، وهنا يجب أن نصحح المفاهيم الخاطئة التى حاولت الجماعات الإرهابية والمتطرفة ترسيخها فى الأذهان، حيث عملت وبنت فلسفتها على محاولات إحداث القطيعة وفقدان الثقة بين الشعوب وحكامها وسائر المسئولين فيها، مع أن تعاليم الأديان تدعونا إلى إكرام الحاكم العادل، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذى الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالى فيه أو الجافى عنه وذى السلطان المقسط" وجعل الحق سبحانه الحاكم العادل فى مقدمة السبعة الذين يظلهم سبحانه فى ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.                       

وقد قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة يوم 20 من شعبان 1440هـ الموافق 26 من أبريل 2019 م تحت عنوان "عوامل بناء الدول".


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