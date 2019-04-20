وزير الأوقاف مشيدا بإقبال العلماء على التصويت: مصر عظيمة بأبنائها الشرفاء

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أشاد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بإقبال علماء الأوقاف بمختلف محافظات الجمهورية، بحب وروح جماعية، على التصويت طوال اليوم على الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال وزير الأوقاف - في بيان - "نحمد الله أن رأينا في الأوقاف مدرسة وطنية رائدة إلى جانب مؤسساتنا الوطنية العريقة: قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية وأجهزة الدولة الأمنية والرقابية وأزهرنا الشريف والكنيسة الوطنية وقضائنا الشامخ وبرلماننا الوطني وإعلامنا الوطني"، مضيفا "إن مصر عظيمة بأبنائها الشرفاء ومؤسساتها الوطنية وقائدها الحكيم وشعبها الأبي".

وكانت قيادات وأئمة الأوقاف قد أدلوا بأصواتهم - منذ صباح اليوم - على التعديلات الدستورية أمام لجنة مدرسة (فتحية بهيج) بباب اللوق بمحافظة القاهرة، وعدد كبير من اللجان الأخرى على مستوى الجمهورية بحضور واسع، مؤكدين أن المشاركة في مثل هذه الاستحقاقات والاستفتاء على الدستور واجب وطني، كما دعوا جموع المواطنين للمشاركة الإيجابية في التعديلات الدستورية، والتي تؤكد البعد الوطني لدى كل مصري أصيل.