وزيرة الهجرة تدلى بصوتها فى الاستفتاء.. وتؤكد: عرس حقيقى

كتب محمود راغب

أدلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى لجنة المدرسة البريطانية فى مدينة الرحاب.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطنى، وحق كفله الدستور لكل مواطن مصرى، وينبغى الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضارى لمصر.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنها قامت اليوم بدورها وواجبها الوطنى وأدلت بصوتها فى الاستفتاء، مشيرة إلى أن اليوم عرس حقيقى يتشارك المصريون فيه بالداخل والخارج فى نفس الوقت.

وقدمت الوزيرة تحية شكر لكل الجاليات المصرية وكل رموز الاتحادات بالخارج التى ساعدت وقدمت الجهد لتسهيل عملية التصويت فى الاستفتاء، إضافة إلى القنصليات والسفارات التى قامت بدور كبير والهيئة الوطنية للانتخابات التى تتابع معنا على مدار الساعة وتقود بامتياز عملية التصويت فى الداخل والخارج.