وزيرة الهجرة: أكبر كتلة تصويتية للمصريين فى الخارج بمنطقة الخليج

وجهت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، التحية للمصريين فى الخارج على المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلة :"أحيى المصريين فى الخارج على المشاركة بالاستفتاء، امبارح كانت صورة وطنية مضيئة لكل المصريين المتواجدين فى كل بقاع العالم"، مضيفة أن غرفة عمليات وزارة الهجرة بدأت العمل منذ مساء أول أمس لمتابعة المصريين لتلبية نداء بلدهم من نيوزيلاندا واستراليا، واستمررنا حتى صباح أمس مع الدول العربية والأوروبية".

وأضافت نبيلة مكرم، لـ"اليوم السابع"، أن الصورة المضيئة لمشاركة المصريين فى الخارج فى مستقبل بلده، ليست للمصرى فى الداخل، وإنما للسلطات المضيفة، الذين يعيشون على أراضيها، متابعة :"كنت سعيدة جدا بصور المصريين فى أفغانستان والسودان وقطر، وهى الدول التى بها عدم استقرار أو اتجاهات مضادة للدولة، كانوا المصريين فى الخارج بيبعثوا برسائل ترويجية أنهم أقوى من أى مواقع تواصل أو نشرات تحاول تحثهم بعدم المشاركة فى الاستفتاء".

وقالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن أكبر كتلة تصويتية للمصريين فى الخارج بمنطقة الخليج، وتأتى فى مقدمتها المملكة العربية السعودية، والكويت والأردن، موجهة الشكر جالياتنا فى السعودية الكويت لتنظيم حافلات لنقل المصريين من المناطق المترامية الأطراف إلى مقر البعثات الدبلوماسية، كما وجهت الشكر للبعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات على مجهودهم لتسهيل مهمة المصريين فى الخارج سواء كبار السن أو ذوى الاحتياجات الخاصة.

ووجهت الوزيرة، أيضا الشكر إلى المرأة المصرية المهاجرة التى أثبتت يوم عن يوم أنها على قدر المسئولية، إذ تنمى الهوية الوطنية لأبنائها من الجيلين الثانى والثالث، ولكن أيضا تشارك أول واحدة فى أى حدث سياسى.

وأدلت الوزيرة، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بلجنة رقم 15 بالمدرسة البريطانية بالرحاب، ظهر اليوم السبت، وسط ترحيب من السيدات المشاركات بالتصويت.وحرصت الوزيرة، على التقاط الصور التذكارية مع الناخبات، الذين استقبلوا الوزيرة بهتافات "تحيا مصر".

واستطردت الوزيرة، أن اليوم احتفالية خاصة، لأنه لأول مرة يشارك المصريين فى الداخل أخواتهم فى الخارج فى نفس اليوم وغدا يشاركوا معا فى الاستفتاء".

وتضم الرحاب، 7 لجان انتخابية بالمدرسة البريطانية لسكان المدينة، كما يوجد في كل لجنة صندوق خاص بالوافدين ممن يكون عنوانهم خارج القاهرة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.