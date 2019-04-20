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وزيرة السياحة: التمثال الرابع لرمسيس تحفة تاريخية وإهداء من العالم.. فيديو

السبت، 20 أبريل 2019 12:00 م
وزيرة السياحة: التمثال الرابع لرمسيس تحفة تاريخية وإهداء من العالم.. فيديو الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتب محمد عبد العظيم
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أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بإنجاز الأيادى المصرية خلال إعادة تركيب التمثال الرابع للملك رمسيس الثانى فى معبد الأقصر، خاصة أنه يعد تحفة تاريخية جديدة أهدتها مصر للعالم فى يوم التراث العالمى.

تمثال رمسيس الثانى
تمثال رمسيس الثانى

وقالت الدكتورة رانيا المشاط: "فى يوم التراث العالمى أهدت مصر العالم تحفة تاريخية جديدة.. فقد قامت الأيادى المصرية الخالصة والمخلصة بترميم وإعادة تركيب التمثال الرابع للملك رمسيس الثانى أمام الصرح الأول لمعبد الأقصر.. سنظل نبهر العالم بالتجارب الثرية التي نقدمها  للسائحين خلال رحلاتهم".

 

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شارك  الدكتور خالد العنانى وزير وزير الآثار، والدكتور مصطفي وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وعدد من السفراء ورجال مجلس النواب، فى احتفالية إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني الجديد ضمن فعاليات يوم التراث العالمي.


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وزيرة السياحة

رانيا المشاط

معبد الاقصر

اليوم العالمى للتراث

تمثال رمسيس الثانى




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