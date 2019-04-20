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خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 18/2019

وزيرة التخطيط: 26 مليار جنيه استثمارات منفذة فى الزراعة والرى

السبت، 20 أبريل 2019 01:17 م
وزيرة التخطيط: 26 مليار جنيه استثمارات منفذة فى الزراعة والرى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتبت- هبة حسام
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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن أهمية قطاع الزراعة تزداد فى ضوء ما تواجهه غالبية دول العالم من تحديات، لتأتى فى مقدمتها الزيادة المطردة بمعدلات النمو السكانى وتزايد استهلاك الغذاء، إلى جانب تفاقم أعداد من يعانون الجوع وسوء التغذية، والذين بلغوا أكثر من 821 مليون نسمة فى 2017، ذلك إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتغير المناخى وتأثيراته السلبية على إنتاجية المحاصيل والغذاء.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها بالمؤتمر الدولى لتعزيز الزراعة المستدامة المنعقد اليوم بمقر معهد التخطيط القومى، أن تلك التحديات دفعت إلى الاتجاه بكل من الزراعة وإنتاج الغذاء نحو مفهوم جديد هو "الاستدامة"  لافتة إلى المبادئ الرئيسة التى تقوم عليها تلك الاستدامة  والتى تتركز أهمها فى  تحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة خاصة من الأراضى والمياه، وتغيير الممارسات غير الرشيدة للتعامل معها، والعمل على تحسين الإنتاجية

هذا بالإضافة إلى، اتخاذ إجراءات سريعة ومباشرة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها وتعزيزها، مع التركيز على الزراعة التى تسهم فى تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات الريفية وتعزيز قدرة الافراد والمجتمعات والنُظم الإيكولوجية على مواجهة التغيرات المناخية وتغيرات ظروف أسواق السلع، علاوة على توفير آليات فعالة للحوكمة تدعم النشاط الزراعى وتشجع مبادرات كل من القطاعين العام والخاص فى هذا المجال.

كما أوضحت هالة السعيد، أنه فى إطار التوجه الرئيسى للدولة المصرية لتكثيف الاستثمارات العامة الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مختلف المجالات، ومن بينها قطاعى الزراعة والرى، وتعزيزًا لجهود تحقيق الزراعة المستدامة، فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات المنفذة فى قطاعى الزراعة والرى خلال عام 17/2018 إلى نحو 24,7 مليار جنيه مقارنة بـ 21,8 مليار جنيه فى العام السابق له 16/2017، بنسبة زيادة 13,3%، لتتضاعف تقريبًا قيمة الاستثمارات المنفذة فى هذين القطاعين خلال النصف الأول من العام الجارى 18/2019  لتبلغ نحو 26 مليار جنيه مقارنة باستثمارات قيمتها 13,7 مليار جنيه فى النصف المناظر من العام السابق 17/2018.

وأسندت الوزيرة ذلك إلى التوسع الكبير فى الاستثمارات بالمشروعات القومية فى هذا المجال، والتى بلغت وحدها نحو 11,5 مليار جنيه، لافتة إلى انه فى إطار جنى ثمار الاستثمارات العامة التى ضخمتها الدولة خلال الأربع سنوات الماضية والبالغة نحو 1.5 ترليون جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعاً بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليار فى 20 قطاعاً موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، من بينها 7 مشروعات فى قطاع الزراعة بقيمة 2,5 مليار جنيه، و96 مشروعاً فى قطاع الرى بقيمة تبلغ نحو 722 مليون جنيه، وذلك خلال النصف الأول فقط من العام المالى الجارى 18/2019

   

 


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