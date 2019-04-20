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السبت، 20 أبريل 2019 12:33 م
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كل خطط الدولة المصرية تُعلي من قيمة المشاركة المجتمعية..

وزيرة التخطيط أثناء الإدلاء بصوتها فى الاستفتاء : المشاركة واجب وطنى

السبت، 20 أبريل 2019 12:02 م
وزيرة التخطيط أثناء الإدلاء بصوتها فى الاستفتاء : المشاركة واجب وطنى وزيرة التخطيط تشارك فى الاستفتاء
كتبت هبة حسام
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شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بصوتها فى الساعات الأولى من فتح باب التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمنطقة مصر الجديدة .
 
 
ووصفت د.هالة السعيد، المشاركة فى الاستفتاء فى الاستحقاقات الدستورية بأنها واجب وطنى، مشيرة إلى أهمية المشاركة المجتمعية، وأن كل خطط الدولة المصرية تُعلي من قيمة تلك المشاركة.
 
 
وقالت وزيرة التخطيط، إن الإدلاء بالصوت الانتخابى هو أعلى هرم الممارسة الديمقراطية، وهو حق دستورى مكفول للجميع، ويعزز المشاركة القوية فى صناعة مستقبل مصر.
 
وكانت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج قد شهدت إقبالا من قبل المواطنين المصريين بالخارج للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى تجرى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تضم البعثات المصرية فى الخارج.
 
 
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
 
يذكر أن، الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
د.هالة السعيد
د.هالة السعيد

وزيرة التخطيط تصوت فى الاستفتاء
وزيرة التخطيط تصوت فى الاستفتاء

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

وزيرة التخطيطد.هالة السعيد
وزيرة التخطيطد.هالة السعيد
 
 
 
 
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