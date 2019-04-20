video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 01:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الرى: 50927 مخالفة تعد على النيل منذ يناير 2015

السبت، 20 أبريل 2019 12:00 ص
وزارة الرى: 50927 مخالفة تعد على النيل منذ يناير 2015 التعديات على النيل
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق
كشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل أنه تم إزالة 45 ألف و427 حالة تعدى على النيل من إجمالى 50 ألف و399 مخالفة.
 
وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 50 ألف و927 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.
 
وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.
 
يذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل إنطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الرى: تكثيف حملات إزالة التعديات على النيل والمتابعة بالأقمار الصناعية

تقرير يكشف: إزالة 44 ألف و 458 حالة تعدى على النيل منذ يناير 2015

أقدم "لبيس" بالسينما وجهود القضاء عل تعديات نهر النيل بـ"صباح الورد".. اليوم

الرى

وزارة الرى

النيل

التعديات على النيل

نهر النيل

اخبار

اخبار اليوم




لا تفوتك
على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة