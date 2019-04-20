وزارة الرى: 50927 مخالفة تعد على النيل منذ يناير 2015

كتبت أسماء نصار

كشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل أنه تم إزالة 45 ألف و427 حالة تعدى على النيل من إجمالى 50 ألف و399 مخالفة.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 50 ألف و927 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

يذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل إنطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.