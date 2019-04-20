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واشنطن تدعو حظر وصول الطائرات الروسية إلى فنزويلا

السبت، 20 أبريل 2019 11:09 ص
واشنطن تدعو حظر وصول الطائرات الروسية إلى فنزويلا ماريا زاخاروفا
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة دعت إلى ضرورة منع وصول الطائرات الروسية إلى فنزويلا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن المتحدثة قولها عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى إن الولايات المتحدة ترحب بقرار حكومة مالطا رفض السماح لطائرات روسيا بعبور أجواء مالطا إلى فنزويلا.

وأضافت قائلة: " ندعو جميع البلدان إلى الاقتداء بما فعلته مالطا".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا لن تتغافل عما فعلته مالطا وستتعامل معها ، آخذة في الاعتبار هذه الخطوة غير الودية.

 


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