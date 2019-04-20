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واشنطن بوست: مجموعات من نساء داعش يروعن الفارين

السبت، 20 أبريل 2019 03:52 م
واشنطن بوست: مجموعات من نساء داعش يروعن الفارين الفارين من تنظيم داعش
كتبت: إنجى مجدى
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كشفت صحيفة واشنطن بوست، الأمريكية، أن مجموعة مسلحة من النساء المواليات لتنظيم داعش فى شمال شرق سوريا، يقومون بترويع الفارين من جبهة القتال، طالبين منهم الالتزام بالقواعد الصارمة التى فرضها التنظيم، مما يخلق مشكلة مزعجة للقوات التى يقودها الأكراد والتى تسيطر على المنطقة.

 

وأضافت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، السبت، أن فى مخيم الهول للمهجرين، قام اتباع داعش بتهديد أولئك الذين يعتبرونهم عاقين وسكاكين فى ظهر التنظيم، لذا يقوم عناصر فى التنظيم برشقهم بالحجارة وحرق خيامهم. ويقول مسؤولو الاستخبارات إن الموالين لتنظيم داعش شكلوا خلايا داخل المعسكر لفرض العقاب بطريقة أكثر منهجية.

 

وبحسب مسئولون من قوات سوريا الديمقراطية (القوات الكردية) فإن قادة هذه الحركة هم نساء من بلدان مختلفة بينهم مصر وتونس والمغرب، الذين شكلوا أكثر العناصر المنضمة للتنظيم فى السنوات الأخيرة. 

 

وتقول واشنطن بوست أن النساء المسلحات يستهدفن الفرق الصحية وعاملى الإغاثة إذ يصفوهم بـ"الكفار". وفى إحدى الحالات التى استشهد بها أحد مسؤولي الإغاثة، فإن اولئك النساء ألقوا البراز على رجل يستخرج مياه الصرف الصحى من مرحاض فى ملحق للمخيم الذى يستضيف الأجانب. وقد استخدمت بعض النساء أيضًا الحواف الحادة لعلب التونة لتقطيع الخيام ومهاجمة الآخرين، بمن فيهم أولئك الذين لم ينضموا إلى داعش.

 

 


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داعش

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سوريا

نساء داعش




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