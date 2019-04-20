نقيب الفلاحين: التعديلات الدستورية تحافظ تمثيلنا الدائم فى مجلس النواب

كتب عز النوبى - آية دعبس

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن خروج المصريين بكثافة للإدلاء بأصواتهم فى التعديلات الدستورية يمثل انتصارا فى معركة فاصلة، لتنطلق مصر الحديثة بعدها من أرض ثابتة واستقرار إلى البناء والتنمية، حيث يقطع تصويت المصريين على التعديلات الدستورية آخر أمل للحاقدين والمتربصين بمصر ويدفن مؤامرتهم الخبيثة للنيل من مصر.

ودعا أبو صدام جموع الفلاحين للنزول بكثافة أمام اللجان قائلا لهم: "انزل شارك بلدك محتجالك، لافتا إلى أن عدم النزول والمشاركة فى هذا الاستفتاء بمثابة مساعدة للإرهابيين فى مخططهم ضد مصر، موضحا أن منظر الجموع الغفيرة أمام اللجان يرهب الأعداء ويحطم معنوياتهم ويقضى على شائعاتهم.

وأشار إلى أن الفلاحين أكثر الفئات استفادة ومكسب من هذه التعديلات فبالموافقة على هذه التعديلات تسمح بالتمثيل الملائم للفلاحين، كتمثيل دائم فى مجالس النواب القادمة، وبحذف عبارة التمثيل المتكافئ للمواطنين يعود تمثيل المدن والمراكز الصغيرة التى ضاع حقها مع ضمها بالمدن والمراكز الأكبر عددا، إضافة إلى عودة مجلس الشورى (مجلس الشيوخ حاليا) وتعيين نائب أو أكثر للرئيس، لذا يجب علينا النزول بكثافة ومساعدة غير القادرين للوصول للجان، ومعاونة كل القائمين على عملية الاستفتاء لأن المكاسب التى سنحصل عليها جراء الموافقة على التعديلات الدستورية تفوق تعبنا لإنجاح هذا العرس الانتخابى.