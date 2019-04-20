نقيب الزراعيين يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمنيل

كتبت آية دعبس

أدلى الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت، بمدرسة المنيل الإعدادية بنات بمحافظة القاهرة، فيما دعا الناخبين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة.

وقال "خليفة" فى تصريحات صحفية عقب إدلائه بصوته إن الزراعيين والفلاحين على مدى تاريخهم يؤيدون دولتهم الوطنية المدنية، وهو ما سيكشف عنه المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء علي التعديلات الدستورية من مشاركة ستكون كبيرة على مدار أيام الاستفتاء حتى الاثنين المقبل.

وشدد "خليفة" على أن الزراعيين والفلاحين سوف يحتشدون أمام الصناديق لتأييد التعديلات الدستورية، إيمانا بالدور الوطنى للقوات المسلحة التى تحمى الدولة الوطنية الحديثة المدنية ، مؤكدا أن دور المهندس الزراعى هو نشر التوعية بين المزارعين وجموع الزراعيين وأسرهم، كونه دورا وطنيا يحرص عليه كل زراعي وهو ما سينعكس على مستقبل الاقتصاد المصرى خاصة الزراعى.

وأشار نقيب الزراعيين إلى ضرورة الذهاب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بالتصويت على التعديلات الدستورية، فى الموعد المحدد للإستفتاء علي التعديلات الدستورية، وذلك حتى يتم تحديد ورسم مستقبل البلد فى المرحلة القادمة، وبما يعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع وبما يزيد من مكانة مصر ووضعها الريادى بين الدول، مشددا علي ان أولي خطوات الإصلاح المشاركة فى هموم الوطن بالإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على هذه التعديلات.

وأضاف نقيب الزراعيين ان خروج المصريين وخاصة المهندسين الزراعيين هو تأكيد علي حجم المشروعات القومية الطموحة التي تنفذها الدولة المصرية، ومنها مشروعات عملاقة في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي توفر الألاف فرص العمل وتحقق التنمية المستدامة في ربوع مصر.

وأوضح "خليفة" أن مصر بدأت تجنى ثمار المشروعات الزراعية العملاقة، والتي إنعكست علي تحسن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد رغم الظروف الأقليمية التي تحيط بالمنطقة، مشيرا إلي تأييد النقابة وجموع المهندسين الزراعيين للقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتبطة بتحسين دخل المصريين ومنها قرارات زيادة المرتبات والمعاشات واصفا هذه القرارات بـ"غير المسبوقة"، والتى انعكست على إحساس المواطن العادي ببدء جنى ثمار الاصلاح الاقتصادى.