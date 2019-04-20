video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 11:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب الزراعيين يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمنيل

السبت، 20 أبريل 2019 10:37 ص
نقيب الزراعيين يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمنيل الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين يدلى بصوته في الاستفتاء
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
أدلى الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت، بمدرسة المنيل الإعدادية بنات بمحافظة القاهرة، فيما دعا الناخبين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة.
 
وقال "خليفة" فى تصريحات صحفية عقب إدلائه بصوته إن الزراعيين والفلاحين على مدى تاريخهم يؤيدون دولتهم الوطنية المدنية، وهو ما سيكشف عنه المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء علي التعديلات الدستورية من مشاركة ستكون كبيرة على مدار أيام الاستفتاء حتى الاثنين المقبل.
 
وشدد "خليفة" على أن الزراعيين والفلاحين سوف يحتشدون أمام الصناديق لتأييد التعديلات الدستورية، إيمانا بالدور الوطنى للقوات المسلحة التى تحمى الدولة الوطنية الحديثة المدنية ، مؤكدا أن دور المهندس الزراعى هو نشر التوعية بين المزارعين وجموع الزراعيين وأسرهم، كونه دورا وطنيا يحرص عليه كل زراعي وهو ما سينعكس على مستقبل الاقتصاد المصرى خاصة الزراعى.
 
وأشار نقيب الزراعيين إلى ضرورة الذهاب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بالتصويت على التعديلات الدستورية، فى الموعد المحدد للإستفتاء علي التعديلات الدستورية، وذلك حتى يتم تحديد ورسم مستقبل البلد فى المرحلة القادمة، وبما يعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع وبما يزيد من مكانة مصر ووضعها الريادى بين الدول، مشددا علي ان أولي خطوات الإصلاح المشاركة فى هموم الوطن بالإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على هذه التعديلات.
 
وأضاف نقيب الزراعيين ان خروج المصريين وخاصة المهندسين الزراعيين هو تأكيد علي حجم المشروعات القومية الطموحة التي تنفذها الدولة المصرية، ومنها مشروعات عملاقة في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي توفر الألاف فرص العمل وتحقق التنمية المستدامة في ربوع مصر.
 
وأوضح "خليفة" أن مصر بدأت تجنى ثمار المشروعات الزراعية العملاقة، والتي إنعكست علي تحسن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد رغم الظروف الأقليمية التي تحيط بالمنطقة، مشيرا إلي تأييد النقابة وجموع المهندسين الزراعيين للقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتبطة بتحسين دخل المصريين ومنها قرارات زيادة المرتبات والمعاشات  واصفا هذه القرارات بـ"غير المسبوقة"، والتى انعكست على إحساس المواطن العادي ببدء جنى ثمار الاصلاح الاقتصادى.
 
IMG-20190420-WA0010
 

 

IMG-20190420-WA0014
 

 

IMG-20190420-WA0016
 

 

IMG-20190420-WA0017
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

دوريات أمنية على لجان الجيزة لتأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية

نقابة الزراعيين

التعديلات الدستورية

الاستفتاء على الدستور

نقيب الزراعيين




لا تفوتك
على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة