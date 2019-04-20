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ناخب أمام لجان الاستفتاء: "هفضل انتخب الرئيس السيسى طول ما أنا عايش"

السبت، 20 أبريل 2019 10:51 ص
ناخب أمام لجان الاستفتاء: "هفضل انتخب الرئيس السيسى طول ما أنا عايش" المواطنين أمام لجان الاستفتاء
كتب عبد الله محمود
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قال أحد المواطنين، إنه نزل اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته بالموافقة على التعديلات الدستورية، من أجل دعم مسيرة الاستقرار والأمان التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه رئاسة مصر، مؤكدا أنه سوف يظل ينتخب الرئيس عبد الفتاح السيسى طول العمر، قائلا: " هفضل أنتخب الرئيس السيسى طول ما أنا عايش ". 
 
وأضاف الناخب أن النزول إلى صناديق الاقتراع هو واجب وطنى على الجميع من الصغير إلى الكبير، موضحا أن أنه من الضرورى أن تخرج عملية الاستفتاء بالشكل الذى يليق بمصر أمام العالم. 
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
 
 
 

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