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موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. إقبال كبير من المواطنين على المشاركة باستفتاء تعديل الدستور

السبت، 20 أبريل 2019 01:10 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. إقبال كبير من المواطنين على المشاركة باستفتاء تعديل الدستور إقبال كبير من المواطنين
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نشر الموقع الالكترونى لـ " اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها  الاقبال الكبير من المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية
 
 

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

 

 
 
أدلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، بصوته في الأستفتاء علي التعديلات الدستورية المقترحة علي دستور 2014، وذلك بلجنة الجامعة العمالة بمدينة نصر، محافظة القاهرة.
 
 
 
 
أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المراحل التى مرت بها النقاشات حول التعديلات الدستورية، تمثل ضمانات كثيرة.
 
 
 
 
 
في مشهد أثار دهشة الجميع، اعتلي الفنان حكيم "أتوبيس" بشوارع المهندسين، لحث المواطنين علي النزول للمشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، بعدد من الأغاني الوطنية، رافعا علم مصر. 
 
 
 
 
 
 
شهدت مدرسة الأهرام الثانوية التجارية بحدائق الأهرام توافد عدد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية، للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.
 
 
 
 
 
 
خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات خطا ساخنا لتلقى أى شكاوى تخص عملية الاستفتاء وهو 16149
 
 
 
 
شارك المصريون فى السودان بكثافة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وحرصوا على التوجه إلى مقر السفارة المصرية بالسودان، مع بداية اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
 
 
 
 
شهدت لجان حلايب وشلاتين، جنوب محافظة البحر الأحمر، إقبالا كبيرا من الأهالي، حيث اصطف الأهالي في طوابير للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية. 
 
 
 
 

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موجز أخبار مصر

التعديلات الدستورية

تعديل الدستور




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