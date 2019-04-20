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مواطنة تدلى بصوتها فى الاستفتاء على تعديل الدستور بكرداسة: ربنا يحمى مصر

السبت، 20 أبريل 2019 03:53 م
مواطنة تدلى بصوتها فى الاستفتاء على تعديل الدستور بكرداسة: ربنا يحمى مصر المواطنون أمام لجان الاستفتاء
كتب محمد أبو عوض
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سطرت السيدة ندى محمد عطية والتى تبلغ من العمر 85 عاما ملحمة جديدة فى سجلات الوطنية بإصرارها على الإدلاء بصوتها فى للتعديلات الدستورية على الرغم من نقل لجنة التصويت الخاصة بها على لمسافة تبلغ 5 كيلومتر.

 

وقالت ندى محمد، والتى تبلغ من العمر، 85 عاما: "أنا نازلة عشان بلدنا وعشان الشعب المصري، وربنا يحمى مصر".

 

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

 


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