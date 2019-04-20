"من الجدة للحفيدة".. درس فى الوطنية من سحر نصر للصغيرة "لينا" بالاستفتاء

كتب إبراهيم حسان – تصوير: أشرف فوزى

حرصت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على اصطحاب حفيدتها "لينا" خلال مشاركتها فى التصويت على التعديلات الدستورية، فى اليوم الأول للاستفتاء على تعديل الدستور.



وزيرة الاستثمار تصطحب حفيدتها فى التصويت على التعديلات الدستورية

الدكتورة سحر نصر، أرادت أن تبعث عدة رسائل للمصريين من خلال اصطحاب حفيدتها فى التصويت على التعديلات الدستورية، أولها أن تزرع حب الوطن داخل الأجيال القادمة، وبدأت بحفيدتها التى لا تتجاوز الـ5 سنوات، حيث شاهدت الطفلة الصغيرة "جدتها" وهى تدلى بصوتها حتى قلدتها فى النهاية بوضع "الحبر الأحمر" فى يدها ورفعه أمام كاميرات المصورين.

وزيرة الاستثمار تصطحب حفيدتها فى التصويت على التعديلات الدستورية

وتجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، على مدار ثلاثة أيام، تبدأ من اليوم السبت، حتى الإثنين 22 أبريل الجارى، حيث يتوجه ما يزيد عن 61 مليون مصرى داخل مصر للجان الانتخابية بالمحافظات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم.



وزيرة الاستثمار تصطحب حفيدتها فى التصويت على التعديلات الدستورية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.



وزيرة الاستثمار تصطحب حفيدتها فى التصويت على التعديلات الدستورية

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.



وزيرة الاستثمار تصطحب حفيدتها فى التصويت على التعديلات الدستورية

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



وزيرة الاستثمار تصطحب حفيدتها فى التصويت على التعديلات الدستورية

وكان مجلس النواب، استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.



وزيرة الاستثمار تصطحب حفيدتها فى التصويت على التعديلات الدستورية