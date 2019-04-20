ممثل المصريين فى فلسطين: وفد مسيحى يؤدى الحج بالقدس شارك فى الاستفتاء

كتب أيمن رمضان

قال زياد المصرى، ممثل الجالية المصرية فى فلسطين، إن المصريين المتواجدين فى فلسطين شاركوا بقوة فى العرس الديمقراطى المتعلق بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، موضحاً أن هناك قرابة 300 مصرى موجودين فى الضفة الغربية ورغم كافة الصعوبات فى التنقل إلا أن الكثير منهم حرص على المشاركة، لافتاً إلى أن وفد مسيحى كان يؤدى الطقوس فى مدينة القدس أجروا اتصالاً بنا من أجل تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم فقلنا لهم أن هناك صعوبة فى الوصول من القدس إلى الضفة بسبب الحواجز ولكنهم اصروا وحضروا بالفعل وكانت الفرحة تعمهم وهم يدلون بأصواتهم.

وأضاف "المصرى"، خلال اتصال هاتفى من رام الله، بقناة المحور، مع الإعلامى محمد الباز الذى يقدم "تغطية خاصة"، قائلاً: "الله لما مصر تجمعنا.. ألف مبروك على المصريين العرس الديمقراطى الذى نحتفل به"، مشيراً إلى الفوج السياحى المسيحى كان به 50 مصرياً تحملوا كافة المتاعب والمشقة فى عبور الحواجز حتى وصلوا إلى مقر السفارة فى رام الله، لافتاً إلى أن السفارة وفرت لهم كافة أنواع الضيافة وسبل الراحة، وتابع: "وتابع ولكنهم صوتوا وعادوا على الفور من أجل استكمال طقوس الحج فى القدس".

وعرض الإعلامى محمد الباز، فيديو يظهر لحظة وصول وفد الحجاج المسيحيين إلى مقر السفارة المصرية فى رام الله من أجل الإدلاء باصواتهم ، لافتاً إلى أن هناك مصريين فى السعودية قطعوا مناسك العمرة واقبلوا على السفارة المصرية من أجل المشاركة أيضاً، وتابع:"هناك مساحة من الوعى تشكلت لدى المصريين دفعتهم للمشاركة بقوة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية".

وأكد محمد الباز، أن المشاركة كانت قوية وردت على كافة أكاذيب جماعة الإخوان الذين حاولوا التقليل من أهمية المشاركة وروجوا أنها لا تصب فى صالح الشعب، وتابع: "إقبال كثيف من قبل المصريين وملحوظة جداً لا يمكن ان يشكك بها أحد، ويؤكد على أن المصريين يأخذون الأمور بجدية".

وأشار محمد الباز، إلى أنه حتى اللحظة الأخيرة كان هناك من يريد إفساد، ولكن هؤلاء فشلوا أمام إرادة المصريين التى حطمت كافة مخططات الشر التى كانت تريد النيل من إرادة مصر وشعبها، وتابع: "عندما شاركت فى الإدلاء بصوتى بمدرسة ساطع النعمانى بمنطقة فيصل شاهدت بعينى مدى حرص المصريين على المشاركة".

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.