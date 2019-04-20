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مقتل 4 جنود أتراك فى اشتباكات مع حزب العمال الكردستانى

السبت، 20 أبريل 2019 11:50 ص
مقتل 4 جنود أتراك فى اشتباكات مع حزب العمال الكردستانى الجيش التركى
رويترز
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قالت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت إن 4 جنود قتلوا أمس فى اشتباكات مع حزب العمال الكردستانى بالقرب من الحدود مع العراق.

وذكرت وكالة دمير أوران للأنباء أن قاعدة عسكرية تعرضت لهجوم فى منطقة سكورجا فى إقليم هكاري في جنوب شرق تركيا مما دفع الجيش التركي للرد بعملية عسكرية "واسعة النطاق".

وقالت الوزارة "قتل جُنديان في إطار العمليات الجارية في منطقة الحدود التركية العراقية في اشتباكات مع الإرهابيين بالرغم من كافة الجهود التي بذلت لإنقاذهما".

وأضافت أن 4 جنود قتلوا في المجمل وأصيب 6 آخرون. وقالت "يتعرض الإرهابيون لإطلاق نار كثيف إلى جانب عملية جوية ومركبات دعم في المنطقة".

وبدأ حزب العمال الكردستاني تمردا منذ عام 1984 للمطالبة بحكم ذاتي في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية. وتصنفه الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

 

 

 


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