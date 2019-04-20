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مقتل طبيب فى هجومين على مستشفى ببؤرة لمرض الإيبولا فى الكونجو

السبت، 20 أبريل 2019 02:00 ص
مقتل طبيب فى هجومين على مستشفى ببؤرة لمرض الإيبولا فى الكونجو رئيس الكونجو
رويترز
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 قال رئيس بلدية بوتيمبو بجمهورية الكونجو، إن هجومين على مستشفى في قلب بؤرة لمرض الإيبولا بجمهورية الكونجو الديمقراطية أسفرا عن مقتل طبيب كاميروني وإصابة عدد آخر بجروح.

 

وأضاف سيلفيان كنياماندا رئيس بلدية مدينة بوتيمبو إن هجومين منفصلين يومي الخميس والجمعة استهدفا المستشفى بالمدينة. وبوتيمبو موقع من اثنين يشهدان ثاني أكبر انتشار للإيبولا في التاريخ وبأسرع وتيرة له منذ إعلان رصده في أغسطس آب الماضي.

وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس مقتل شخص وإصابة آخرين بالمستشفى.

ولم تتضح بعد الجهة التي نفذت الهجومين أو ما إذا كان هناك أي مرضى بالإيبولا داخل المستشفى في ذلك الوقت.

 

 

 

 

 


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