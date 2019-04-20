معهد التخطيط يطلق المؤتمر الدولى لتعزيز الزراعة المستدامة بحضور 3 وزراء

كتبت- هبة حسام

يبدأ بعد قليل، المؤتمر الدولى لتعزيز الزراعة المستدامة، والذى يطلقه معهد التخطيط القومى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على مداريومين بدءا من اليوم.

يُعقد المؤتمر، برئاسة الدكتور علاء زهران، رئيس المعهد، وبحضور وزراء التخطيط والزراعة والرى، علاوة على، عدد من أساتذة المعهد والمتخصصين فى مجال الزراعة والرى.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر ضمن فعاليات اليوم، عدد من القضايا فى إطار الزراعة المستدامة "الاستراتيجيات والمعوقات"، والتمويل فى القطاع الزراعى، بالإضافة إلى، الأمن الغذائى فى مصر.

على أن تناقش فعاليات الغد "اليوم الثانى للمؤتمر"، قضايا فى مجال الرى، ومنها استدامة الموارد المائية، الفجوة بين العرض والطلب على المياه، علاوة على، الفرص المتاحة للتنمية المستدامة للموارد المائية.