video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 10:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

برعاية رئيس الوزراء...

معهد التخطيط يطلق المؤتمر الدولى لتعزيز الزراعة المستدامة بحضور 3 وزراء

السبت، 20 أبريل 2019 09:41 ص
معهد التخطيط يطلق المؤتمر الدولى لتعزيز الزراعة المستدامة بحضور 3 وزراء الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق
يبدأ بعد قليل، المؤتمر الدولى لتعزيز الزراعة المستدامة، والذى يطلقه  معهد التخطيط القومى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على مداريومين بدءا من اليوم.
 
 
يُعقد المؤتمر، برئاسة الدكتور علاء زهران، رئيس المعهد، وبحضور وزراء التخطيط والزراعة والرى، علاوة على، عدد من أساتذة المعهد والمتخصصين فى مجال الزراعة والرى.
 
 
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر  ضمن فعاليات اليوم، عدد من القضايا فى إطار الزراعة المستدامة "الاستراتيجيات والمعوقات"، والتمويل فى القطاع الزراعى، بالإضافة إلى، الأمن الغذائى فى مصر.
 
 
على أن تناقش فعاليات الغد "اليوم الثانى للمؤتمر"، قضايا فى مجال الرى، ومنها استدامة الموارد المائية، الفجوة بين العرض والطلب على المياه، علاوة على، الفرص المتاحة للتنمية المستدامة للموارد المائية.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هالة السعيد تفتتح المؤتمر الدولى لمعهد التخطيط حول تعزيز الزراعة المستدامة

"حالة التنمية بمصر".. تقرير عن الأوضاع الاقتصادية يصدره معهد التخطيط القومى

التنظيم والإدارة ينتهى من تحديث الهيكل التنظيمى لمعهد التخطيط القومى

المؤتمر الدولى

اخبار الاقتصاد

معهد التخطيط

وزيرة التخطيط

الزراعة المستدامة

رئيس الوزراء

الدكتور علاء زهران

رئيس معهد التخطيط




لا تفوتك
على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة