مصرع 3 فتيات فى حريق شقه بشبرا الخيمة

القليوبية-نيفين طه

لقي 3 فتيات مصرعهن اثر حريق شب بمسكنهم بناحية عذبة عثمان التابعة لمدينة شبرا الخيمة ، تم نقل الجثث إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية ، بنشوب حريق بشقه بناحيه عذبة عثمان بمدينة شبرا الخيمة.

علي الفور انتقل المقدم احمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع ب 6 سيارات اطفاء وسيارة اسعاف وتبين وفاه ثلاث فتيات من اسرة واحدة اثر ماس كهربائي بالشقة وتم نقل الجثث إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيق