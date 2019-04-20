مصرع 3 فتيات فى حريق شقه بشبرا الخيمة

لقي 3 فتيات مصرعهن اثر حريق شب بمسكنهم بناحية عذبة عثمان التابعة لمدينة شبرا الخيمة ، تم نقل الجثث إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية ، بنشوب حريق بشقه بناحيه عذبة عثمان بمدينة شبرا الخيمة.
علي الفور انتقل المقدم احمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع ب 6 سيارات اطفاء وسيارة اسعاف وتبين وفاه ثلاث فتيات من اسرة واحدة اثر ماس كهربائي بالشقة وتم نقل الجثث إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيق
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