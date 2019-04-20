مسنة لـ"اليوم السابع": "نزلت الاستفتاء تأييدا للرئيس السيسى"

القليوبية إبراهيم سالم – نيفين طه

قالت سعاد محمد، 80 عاما بالقليوبية، إنها نزلت اليوم للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حبا منها لبلدها وتأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة: "الرئيس ربنا يقويه عمل كتير للبلد وإحنا كنا فين وبقينا فين، وبمتني من ربنا يطول في عمري علشان أشارك فى نهضة مصر".

فيما قال عبدالله علي، مسن بالقليوبية، إنه وافق على التعديلات الدستورية، متابعا "ربنا يقوي الرئيس، وإحنا وراه دايما في كل شئ لأنه شغال من قلبه".

وكانت قد فتحت، لجان الانتخابات للاستفتاء على التعديلات الدستورية، الساعة 9 صباحا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث بلغ عدد المقرات الانتخابية 546 لجنة و664 لجنة فرعية، تستعد لاستقبال 3016521 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة.

وكان قد أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، على رفع درجة الاستعداد بجميع أنحاء المحافظة استعداداً للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 20و21و22 ابريل الجارى ، والاطمئنان التام على تأمين كل اللجان الانتخابية بالتنسيق بين مديرية امن القليوبية والقوات المسلحة.