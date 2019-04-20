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مسنة لـ"اليوم السابع": "نزلت الاستفتاء تأييدا للرئيس السيسى"

السبت، 20 أبريل 2019 10:28 ص
مسنة لـ"اليوم السابع": "نزلت الاستفتاء تأييدا للرئيس السيسى" الاستفتاء على الدستور
القليوبية إبراهيم سالم – نيفين طه
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قالت سعاد محمد، 80 عاما بالقليوبية، إنها نزلت اليوم للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حبا منها لبلدها وتأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة: "الرئيس ربنا يقويه عمل كتير للبلد وإحنا كنا فين وبقينا فين، وبمتني من ربنا يطول في عمري علشان أشارك فى نهضة مصر".
 
فيما قال عبدالله علي، مسن بالقليوبية، إنه وافق على التعديلات الدستورية، متابعا "ربنا يقوي الرئيس، وإحنا وراه دايما في كل شئ لأنه شغال من قلبه".
 
وكانت قد فتحت، لجان الانتخابات للاستفتاء على التعديلات الدستورية، الساعة 9 صباحا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث بلغ عدد المقرات الانتخابية 546 لجنة و664 لجنة فرعية، تستعد لاستقبال 3016521 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة.
 
وكان قد أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، على رفع درجة الاستعداد بجميع أنحاء المحافظة استعداداً للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 20و21و22 ابريل الجارى ، والاطمئنان التام على تأمين كل اللجان الانتخابية بالتنسيق بين مديرية امن القليوبية والقوات المسلحة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء بلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 
 

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