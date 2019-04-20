مسنة بالمنوفية: "قولت نعم للدستور علشان بحب السيسى اللى حمى مصر "

المنوفية - محمد فتحى

قالت ليلى عبد الحميد رضوان، البالغة من العمر 76 عاما والمقيمة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إنها حضرت إلى لجنة 23 بمدرسة المساعى المشكورة، وذلك للتصويت فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضافت ليلى عبد الحميد رضوان، "قولت نعم على التعديلات الدستورية علشان بحب فى الرئيس عبد الفتاح السيسى لأنه حمى مصر من الإرهاب وضحى بنفسه على علشان الوطن الغالى".

وتستقبل اللجان الإنتخابية 2 مليون 621 ألف ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم فى 611 لجنة فرعية بإجمالى 522 مركز إنتخابى .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء بلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.