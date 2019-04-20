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مد التصويت داخل السفارة المصرية فى الكويت لامتلاء الحرم الانتخابى بالناخبين

السبت، 20 أبريل 2019 08:26 م
مد التصويت داخل السفارة المصرية فى الكويت لامتلاء الحرم الانتخابى بالناخبين إقبال المصريين على الاستفتاء فى الكويت
أ ش أ
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قرر سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، مد التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل السفارة؛ وذلك نظرا لامتلاء الحرم الانتخابى للسفارة للناخبين.

وقال القونى - فى تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت مساء اليوم السبت إنه تم إغلاق أبواب الحرم الانتخابى للسفارة، فيما ستتواصل عملية التصويت حتى انتهاء آخر ناخب داخل الحرم الانتخابى من التصويت؛ وذلك وفقا لقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

يشار إلى أن السفارة المصرية بالكويت قد شهدت إقبالا مكثفا من الناخبين خلال اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية، خاصة خلال النصف الثانى من اليوم.

 

 


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