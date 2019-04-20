محافظ شمال سيناء يدلى بصوته فى مدرسة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أدلى اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، بصوته فى الاستفتاء بمدرسة العريش الإعدادية، وعقب إدلائه بصوته تفقد المحافظ سير اللجان بمجمعات المدارس وسط المدينة.

وقال المحافظ، فى تصريحات له، إن الأهالى يقبلون على المشاركة فى كل مراكز المحافظة، لافتا إلى أن المحافظة سيرت حافلات لنقل المشاركين فى مدينة العريش، كما وفرت أتوبيسات نقلت أهالى الشيخ زويد ورفح لمقراتهم الانتخابية.

وأكد المحافظ أن الاستفتاء يسير بشكل طبيعى ولا توجد أى عقبات.

وعقب ذلك افتتح اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء معرض سوبر ماركت أهلًا رمضان بوسط مدينة العريش بمشاركة نحو 66 عارضا لمختلف انواع السلع الغذائية.

وقال محافظ شمال سيناء إن السوق متواصل طوال أيّام شهر رمضان وتم فيه توفير السلع بأسعار مناسبة.

اضاف ان المعرض يفتتح فى العريش بالتزامن مع افتتاح افرع للمعرض فى كل مدن المحافظة.

وقال عبدالله بدوى رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء إن المعرض نظمته الغرفة تحت رعاية محافظ شمال سيناء بالتعاون مع تموين شمال سيناء .

يذكر ان عدد اللجان العامة فى شمال سيناء 11 لجنة وعدد المراكز الانتخابية ٤٩، واللجان الفرعية ٦١، ومن لهم حق التصويت ٢٦٣ الف ١٥٧ شخص .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.