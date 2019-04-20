محافظ بنى سويف: تنفيذ 8182 قرضا بقيمة 573 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك

بنى سويف :هانى فتحى

قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف لليوم السابع أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بالمحافظة أطلقته وزارة التنمية المحلية فى منتصف 2015 لاقى إقبال كبير من قبل الشباب من أبناء محافظة بنى سويف.

وأضاف المحافظ أنه تم تنفيذ عدد 8182 قرضا بقيمة 573 مليون جنيه بمحافظة بنى سويف بعد دراستها ومطابقتها للشروط توفر 10083 فرصة عمل تقريبا للمواطنين بالمحافظة حتى شهر إبريل الحالى.

وأضاف المحافظ تقدم حتى الآن 9063 طلبا مقدم للحصول على قروض مشروعك بقيمة 771 مليون جنيه وجار دراسة عدد 308 طلبات بقيمة 117 مليون جنيه.