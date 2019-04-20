محافظ المنوفية يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019

المنوفية – محمود شاكر

أدلى اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 بمدرسة الشهيد النقيب أحمد عبدالرحيم السرسى الثانوية القديمة بنات سابقا بشبين الكوم.

وتفقد محافظ المنوفية عدد من اللجان الموجودة بالمدرسة للإطمئنان على سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية وقوات تأمين اللجان، كما تفقد لجان مدرسة المساعى المشكورة الثانوية العسكرية بنين، وحرص المحافظ على مصافحة جموع المواطنين والتقاط الصور التذكارية معهم .

كما تفقد محافظ المنوفية لجان مدرسة المساعى المشكورة الثانوية العسكرية بنين، وحرص المحافظ على مصافحة جموع المواطنين والتقاط الصور التذكارية معهم .

ووجه اللواء سعيد عباس الدعوة للمواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم لتحقيق أعلي نسب مشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدا على أن المنوفية بلد الانتماء والوطنية وهى من المحافظات الرائدة، والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الانتخابية.

يذكر أن عدد من لهم حق التصويت بمحافظة المنوفية (2 مليون 621 ألف ) مواطن علي مستوي المحافظة ، ويوجد بها 611 لجنة فرعية بإجمالي 522 مركز إنتخابى .

وكانت الهيئة الوطنية للإنتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.